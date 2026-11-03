Дизпальне та автогаз б'ють рекорди: що з цінами на АЗС

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В Україні ціни на АЗС лишаються нестабільними. Особливо це стосується дизпалива та автогазу

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 3 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,89 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 90,06 гривні за літр (-0,01 гривні);

бензин А-92 – 86,33 гривні за літр (-0,14);

дизпальне – 104,58 гривні за літр (+0,32 гривні);

автогаз – 58,82 гривні за літр (+1,16 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.