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03 листопада 2026, 22:20

У Дніпрі чоловік зарізав кохану

03 листопада 2026, 22:20
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Фото: Національна поліція
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На Дніпропетровщині затримали чоловіка. Його підозрюють у вбивстві його співмешканки

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Це сталось в одній із квартир на вулиці Янтарній в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Під час застілля з алкоголем співмешканці посварились. Тоді 49-річний чоловік вдарив жінку ножем у груди. 47-річна жінка померла на місці.

"3 листопада слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.

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