Петропавлівська Борщагівка: випадковий конфлікт чи свідома провокація

Розслідування має встановити не лише походження травм військовослужбовців, а й повну хронологію виникнення та поширення інформації

Розслідування має встановити не лише походження травм військовослужбовців, а й повну хронологію виникнення та поширення інформації

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Події 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці під Києвом поступово набувають зовсім іншого змісту, ніж той, який суспільству намагалися представити спочатку. Історія про "40 заручників", нібито незаконно ув'язнених військовослужбовців, катування, загиблих і недопуск медиків переросла в масові заворушення, спроби штурму військового об'єкта, пошкодження майна та повідомлення про постріли.

Але що насправді відбулося? І головне – хто запустив цей механізм та кому вигідні його наслідки?

Почнемо з фактів.

За офіційними поясненнями командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, будівля, навколо якої розгорнулися події, використовувалася як пункт тимчасової дислокації військового підрозділу. Там перебували 18 мобілізованих військовослужбовців, які проходили оформлення та очікували подальшого направлення. Окремо повідомлялося про чотирьох військових, повернутих після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" підтвердило належність цього пункту підпорядкованій йому військовій частині. Чотирьох військовослужбовців із травмами направили до медичного закладу для обстеження. Походження цих травм має встановити перевірка.

Отже, повідомлення про "40 заручників" або загиблих підтвердження не отримали. Проте є реальні військовослужбовці з травмами. І цю обставину не можна ігнорувати.

Тепер найцікавіше. Звідки виникла інформація, яка фактично запустила масове протистояння?

Журналісти "Слідства.Інфо" встановили особу жінки, яка представилася лікаркою та власницею приватної служби швидкої допомоги "Мед-престиж". Йдеться про 49-річну Валентину Молоду, пов'язану з клінікою пластичної та естетичної хірургії.

За словами начальника управління превентивної діяльності поліції Київщини Бориса Бреуса, саме ця жінка звернулася до поліції та поширювала повідомлення про людей, нібито незаконно позбавлених волі.

Журналістська перевірка виявила цікаві обставини. Компанія "Мед-престиж", від імені якої представлялася Молода, фактично припинила діяльність ще у 2023 році. Її власник Михайло Фурман повідомив, що автомобіль швидкої допомоги продали у 2024 році за умови демонтажу фірмової символіки.

Проте саме автомобіль зі старими позначеннями опинився в центрі резонансного конфлікту.

Звідси виникають цілком конкретні запитання:

Хто направив цей автомобіль?

На яких підставах використовувалася символіка іншої компанії?

Чи був належним чином оформлений медичний виклик?

Хто першим поширив повідомлення про десятки заручників?

І чи існувала координація між окремими учасниками подій?

Зазначу окремо: ці обставини самі собою не доводять ані фіктивності медичного виклику, ані причетності Молоди до організації заворушень. Але вони створюють достатньо підстав для ретельної перевірки її ролі.

Особливо показовою є динаміка подій.

Спочатку з'являються емоційні повідомлення про катування та заручників. Далі інформацію підхоплюють Telegram-канали. Біля військового об'єкта збирається натовп. Починаються спроби прорватися на територію, пошкоджується майно, блокуються виїзди. Надходять повідомлення про постріли. Для врегулювання ситуації прибувають представники вищого військового та державного керівництва, зокрема, за повідомленнями медіа, Кирило Буданов.

У підсумку локальний інцидент перетворюється на серйозну кризу безпеки.

І тут виникає питання, яке мене як колишнього керівника спецслужби цікавить найбільше: чи була така послідовність випадковою?

У практиці інформаційно-психологічних операцій добре відомий механізм, коли реальна, перебільшена або вигадана подія використовується для емоційної мобілізації суспільства. Через соціальні мережі створюється відчуття надзвичайної загрози, формується образ винуватця, після чого інформаційне протистояння може перейти у фізичне.

Саме таку послідовність ми спостерігали в Петропавлівській Борщагівці.

Проте подібність механізму ще не є доказом заздалегідь спланованої спеціальної операції.

Кому вигідний результат?

Насамперед російській стороні, яка систематично використовує будь-які конфлікти навколо мобілізації, СЗЧ та військового командування для дискредитації українських Сил оборони.

Уявімо інформаційну картину: українські військові нібито катують своїх, цивільні штурмують військову частину, силовики протистоять населенню, а державне керівництво змушене терміново втручатися. Для російських пропагандистських ресурсів це майже готовий сюжет.

Більше того, через публічне висвітлення подій військовий об'єкт опинився в центрі загальної уваги. Командувач НГУ заявив про необхідність зміни місця розміщення військових через ризики для їхньої безпеки. Тобто інформаційний скандал створив цілком реальні військові загрози.

Але тут необхідно зберігати професійну точність. Те, що ситуація вигідна росії, автоматично не означає, що її організували російські спецслужби. Для такого висновку потрібні докази координації, фінансування, зв'язків організаторів та керованого інформаційного поширення.

Існує й інший, не менш важливий бік проблеми.

Самовільне залишення частини не скасовує людської гідності, права на медичну допомогу та захист від незаконного насильства. Якщо буде встановлено, що військовослужбовців били, незаконно позбавляли волі або перешкоджали їхньому лікуванню, винні мають відповідати незалежно від посад і звань.

Водночас жодні неперевірені повідомлення не можуть виправдовувати штурм військового об'єкта, насильство щодо військовослужбовців та створення загрози для особового складу.

Це дві різні площини відповідальності, які не можна змішувати. За оприлюдненими ввечері 2 листопада повідомленнями, до з'ясування обставин долучилися військова омбудсманка Ольга Решетилова, представники МВС та Державного бюро розслідувань. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив про службове розслідування та роботу уповноважених органів.

На мою думку, розслідування має встановити не лише походження травм військовослужбовців, а й повну хронологію виникнення та поширення інформації: від першого медичного виклику до масових заворушень.

Окремої контррозвідувальної оцінки потребують інформаційні канали, які поширювали найбільш радикальні й непідтверджені твердження, а також можливі зв'язки між учасниками фізичного протистояння та організаторами інформаційної кампанії.

Необхідно з'ясувати, чи відбувалася синхронізація повідомлень, хто був джерелом первинних відеоматеріалів, чи існували особи, зацікавлені в ескалації конфлікту, і чи мала ця інформаційна активність ознаки зовнішнього впливу.

Поки що немає встановлених доказів існування єдиного центру координації. Але саме це питання компетентні органи повинні перевірити.

Мій попередній висновок такий: у Петропавлівській Борщагівці ми побачили, наскільки швидко неперевірена інформація може перетворитися на масштабну кризу, що безпосередньо зачіпає військову безпеку держави.

Чи була ця криза свідомо спровокована, має встановити розслідування. Але вже зараз очевидно: вона створила умови, які противник здатний використати проти України.

Тому питання не лише в тому, хто стояв біля воріт військового об'єкта. Питання в тому, хто створив інформаційну хвилю, хто її посилював, чи були ці дії скоординованими та чи стояли за ними конкретні інтереси.

Ми не маємо права дозволяти провокаторам руйнувати довіру до Сил оборони. Але так само не маємо права приховувати можливі порушення щодо самих військовослужбовців.

Захист військових, законність дій командування та протидія інформаційним операціям противника – не взаємовиключні, а взаємопов'язані завдання національної безпеки.

Істину повинні встановлювати докази, а не крики натовпу, анонімні Telegram-канали чи корпоративна солідарність.