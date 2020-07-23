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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 14:38 5

Поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста" - Синєгубов

23 липня 2020, 14:38 5
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Згідно із останньою інформацією, зловмисник вже не їде в бік Києва
Згідно із останньою інформацією, зловмисник вже не їде в бік Києва
Фото: скріншот відео
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Поліція допускає силовий сценарій розв'язання ситуації із терористом, що взяв у заручники офіцера поліції в Полтаві.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Вимоги, звичайно, нічого не мають спільного з дійсністю. Тому що він хоче просто-напросто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо. І зараз тривають з ним активні переговори, щоб змусити його здатися. Але правоохоронці, органи Національної поліції також готові і до силового сценарію вирішення цього конфлікту", - сказав Синєгубов.

Він додав, що терорист вже не їде в бік Києва, йому лише дали можливість покинути Полтаву, щоб вивести з місця масового скупчення людей.

Був наданий автомобіль на вимогу зловмисника. Зараз вони переміщаються по району області і спецоперація з вирішення цієї ситуації, відповідно, триває", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагались затримати.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції та поїхав за межі міста. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов сообщил, что терорист їде із заручником в сторону Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі.

Полтава Олег Синєгубов авто терорист Заручники
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