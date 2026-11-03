Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, 38 поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та ракети. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 38 дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Найбільше постраждав Дніпро. Там загинули двоє людей. Троє чоловіків перебувають у лікарні в тяжкому стані, ще 12 поранених медики оцінюють як пацієнтів середньої тяжкості. Шестеро людей лікуються амбулаторно.

У Любимівській громаді пошкоджена інфраструктура. До лікарні доправили п’ятьох чоловіків — усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та агропідприємство.

Унаслідок атак поранень дістали люди. У тяжкому стані госпіталізували трьох жінок віком 38, 41 та 56 років, а також 70-річного чоловіка. Ще троє постраждалих перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, троє лікуються амбулаторно.

На Криворіжжі російські війська били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Там пошкоджені приватні будинки й автомобіль. Постраждали 42-річний чоловік і 72-річна жінка, однак від госпіталізації вони відмовилися.

У Миколаївській громаді на Синельниківщині внаслідок обстрілу пошкоджені приватні оселі.

Нагадаємо, що за останню добу Росія завдала понад 20 ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаками опинилися як об’єкти генерації електроенергії, так і підстанції, через які електрика постачається споживачам.