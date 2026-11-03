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03 листопада 2026, 22:50

На Київщині чоловік забив товариша до смерті

03 листопада 2026, 22:50
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Фото: Національна поліція
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На Київщині затримали чоловіка за підозрою у вбистві. Він жорстоко побив свого знайомого

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Місцевий житель знайшов у квартирі тіло чоловіка. Як з'ясувалось, напередодні в квартирі двоє чоловіків влаштували застілля з алкоголем. У п'яному стані 45-річний чоловік під час сварки вдарив 59-річного товарила ногою в живіт, внаслідок чого останній впав на підлогу. Після цього зловмисник завдав удари ножем у шию та живіт.

"Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці події. Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.

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