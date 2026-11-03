22:50  03 листопада
На Київщині чоловік забив товариша до смерті
22:47  03 листопада
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, 38 поранених
19:35  03 листопада
Прикордонники показали, як дрони дістають росіян "з-під землі"
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
03 листопада 2026, 22:40

Олешки - то був аж ніяк не акт гуманізму росіян

03 листопада 2026, 22:40
Читайте также на русском языке
За криками і стусанами в Петропавлівській Борщагівці не зовсім завершеною тема сучасного геноциду українців російськими окупантами.
За криками і стусанами в Петропавлівській Борщагівці не зовсім завершеною тема сучасного геноциду українців російськими окупантами.
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Олешки то був аж ніяк не акт гуманізму росіян. То було свідоме пʼятирічне знущання над людьми, які опинились в глибокій окупації. І ось, коли зʼявилась нагода торгонути життями вцілілих українців заради нових домовленостей із Трампом — людей просто депортували з їх території.

Олешківці в численних інтервʼю говорили, що у них були квартири, дачі біля моря, новенькі авто і стабільна справа.

Російські окупаційні війська позбавили людей усіх цих матеріальних благ і змусили виживати просто на грані. Люди забули, як пахне свіжий хліб, дістати пачку гречки було за велике щастя. Морква і цибуля в регіоні, який раніше завалював овочами всі ринки України — стала недоступною розкішшю.

"Три картошины не больше чем сливы — она стоила 70 гривен", — каже бабуся, яка вирвалась із окупації. Для того, аби ще більше принизити людську гідність цих людей — у Гомелі влаштували виставу із смаженою картопелькою. Вдумайтесь, для людей, у яких були квартири і машини.

Не забуваємо, що Олешки затопило після підриву Каховської ГЕС — і це теж був квест на виживання.

"Жінку похоронив у 2023 році. Затоплення в нас було сильне. Витягнули на дах, і там інсульт схопив. І померла", — розповідає Анатолій, якого вдалося евакуювати з окупованих Олешок.

Інша сімейна пара похилого віку розказала, як окупанти залякували щодня людей, зачиняли їх у вуличному душі і погрожували прикінчити.

Або мешканка із села Підлісне, яка розказала, що там лишилось лише шість людей. І ніхто із її родини не знав, що вона жива, бо і звʼязку не було. Коли вона зробила перший дзвінок родичці, що розказала, що Льоша не вийшов, він підірвався на міні у серпні і лишився лише один тапок.

Це те ідеальне лекало миру, який РФ заготувала для нас. Якщо не сконав у окупації — тебе розкуркулять як липку, пустять голим і босим по світу. А на основі твого типу спасіння знімуть потужне кіно то заради виборів, то заради камбеку в діловий світ.

Поки наша спільнота була зайнята порятунком хлопчика із Борщаги, який виявився тупим дятлом, який погрожував батьком, але довелось потім набирати сестру — Росія бʼє по найменш захищених.

Спочатку вдарила по школі в Комишувасі, де змучені люди брали гумінатарку, вранці вдарила по лікарні в Харкові. Старих і хворих бити легко, вони ж не втечуть і здачі не дадуть.

До слова, тепер ми знаємо, що дорога підземна школа на лінії ЛБЗ не рятує, коли прилітає під десяток КАБів. Наука дуже дорогою ціною.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Олешки окупація Херсонська область
 
Підписуйтесь на RegioNews
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Київщині чоловік забив товариша до смерті
03 листопада 2026, 22:50
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, 38 поранених
03 листопада 2026, 22:47
Росія атакувала енергетику України понад 20 разів за добу: де найскладніша ситуація
03 листопада 2026, 22:27
У Дніпрі чоловік зарізав кохану
03 листопада 2026, 22:20
На Дніпропетровщині жінка встромила ножа у коханого: він не вижив
03 листопада 2026, 21:55
На замовлення РФ підпалювали вантажівки: у Кривому Розі судитимуть двох підлітків
03 листопада 2026, 21:55
На Київщині іномарка влетіла в п'ятьох людей
03 листопада 2026, 21:40
Камери спростували алібі: житель Кропивницького отримав 6 років за жорстоке побиття
03 листопада 2026, 21:25
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: СБУ встановила понад 100 учасників
03 листопада 2026, 20:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »