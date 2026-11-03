За криками і стусанами в Петропавлівській Борщагівці не зовсім завершеною тема сучасного геноциду українців російськими окупантами.

За криками і стусанами в Петропавлівській Борщагівці не зовсім завершеною тема сучасного геноциду українців російськими окупантами.

Фото з відкритих джерел

Олешки то був аж ніяк не акт гуманізму росіян. То було свідоме пʼятирічне знущання над людьми, які опинились в глибокій окупації. І ось, коли зʼявилась нагода торгонути життями вцілілих українців заради нових домовленостей із Трампом — людей просто депортували з їх території.

Олешківці в численних інтервʼю говорили, що у них були квартири, дачі біля моря, новенькі авто і стабільна справа.

Російські окупаційні війська позбавили людей усіх цих матеріальних благ і змусили виживати просто на грані. Люди забули, як пахне свіжий хліб, дістати пачку гречки було за велике щастя. Морква і цибуля в регіоні, який раніше завалював овочами всі ринки України — стала недоступною розкішшю.

"Три картошины не больше чем сливы — она стоила 70 гривен", — каже бабуся, яка вирвалась із окупації. Для того, аби ще більше принизити людську гідність цих людей — у Гомелі влаштували виставу із смаженою картопелькою. Вдумайтесь, для людей, у яких були квартири і машини.

Не забуваємо, що Олешки затопило після підриву Каховської ГЕС — і це теж був квест на виживання.

"Жінку похоронив у 2023 році. Затоплення в нас було сильне. Витягнули на дах, і там інсульт схопив. І померла", — розповідає Анатолій, якого вдалося евакуювати з окупованих Олешок.

Інша сімейна пара похилого віку розказала, як окупанти залякували щодня людей, зачиняли їх у вуличному душі і погрожували прикінчити.

Або мешканка із села Підлісне, яка розказала, що там лишилось лише шість людей. І ніхто із її родини не знав, що вона жива, бо і звʼязку не було. Коли вона зробила перший дзвінок родичці, що розказала, що Льоша не вийшов, він підірвався на міні у серпні і лишився лише один тапок.

Це те ідеальне лекало миру, який РФ заготувала для нас. Якщо не сконав у окупації — тебе розкуркулять як липку, пустять голим і босим по світу. А на основі твого типу спасіння знімуть потужне кіно то заради виборів, то заради камбеку в діловий світ.

Поки наша спільнота була зайнята порятунком хлопчика із Борщаги, який виявився тупим дятлом, який погрожував батьком, але довелось потім набирати сестру — Росія бʼє по найменш захищених.

Спочатку вдарила по школі в Комишувасі, де змучені люди брали гумінатарку, вранці вдарила по лікарні в Харкові. Старих і хворих бити легко, вони ж не втечуть і здачі не дадуть.

До слова, тепер ми знаємо, що дорога підземна школа на лінії ЛБЗ не рятує, коли прилітає під десяток КАБів. Наука дуже дорогою ціною.