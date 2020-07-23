Був раніше судимий: ЗМІ назвали ім'я "полтавського терориста"

Чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності

Чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності

Фото: скріншот відео

Про це повідомляє "PavlovskyNEWS", передає RegioNews.

Зловмисника звуть Скрипник Роман Миколайович. Він мешканець Полтави, народився 1988 року, раніше був засуджений за зберігання і збут наркотиків. За неперевіреною інформацією, брав участь в АТО.

Раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулася сьогоднішня подія.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, Скрипника у 2007 судили за дрібну крадіжку, у 2008 році - за крадіжку і шахрайство (обмеження свободи на 2 роки), у 2014 році він отримав обмеження свободи на 3 роки за виробництво або зберігання наркотиків.

Як повідомив речник поліції Полтавської області Роман Грішин, авто викрадача рухається польовими дорогами.

Також зловмисник висунув свої вимоги. Відомо, що головна вимога "полтавського терориста” – не саджати його до в'язниці.

Він просить відпустити його. Його затримували на викраденні автомобіля, а тепер ще й взяття заручника. Хоче, щоб ми його відпустили й не переслідували", - сказав Гришин.

Він також додав, що машина вже знаходиться поза зоною Решетилівського району області, а рухається далі в бік столиці. Згодом з'явилося відео, як "полтавський терорист" з заручником виїхав з оточення.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагались затримати.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції та поїхав за межі міста. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов сообщил, что терорист їде із заручником в сторону Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі.