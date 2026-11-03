На замовлення РФ підпалювали вантажівки: у Кривому Розі судитимуть двох підлітків

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У Кривому Розі судитимуть двох підлітків віком 15 та 16 років, яких обвинувачують у підпалах автомобілів на замовлення представників Росії. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, підлітки діяли за вказівками осіб із РФ та заздалегідь готувалися до підпалів. Для цього вони придбали легкозаймисту рідину, якою обливали транспортні засоби, а потім підпалювали їх.

Перший випадок стався 6 вересня близько 21:15 у Довгинцівському районі Кривого Рогу. До поліції надійшло повідомлення про загоряння вантажного автомобіля Opel. На місце прибули правоохоронці та рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу.

Наступного дня, 7 вересня, близько 21:00 загорівся ще один вантажний автомобіль — Volkswagen. Цього разу пожежа сталася у Металургійному районі міста.

Унаслідок підпалів в обох автомобілях пошкоджені лобове скло, капот та підкапотний простір.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили пластикову пляшку з легкозаймистою рідиною, особисті речі підлітків та мобільні телефони. На останніх виявили відеозаписи підпалів автомобілів.

Правоохоронці оперативно встановили причетних до злочинів. Одного з підлітків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо іншого проводили слідчі та процесуальні дії.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі обвинувальний акт щодо обох підлітків скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.