На замовлення РФ підпалювали вантажівки: у Кривому Розі судитимуть двох підлітків
У Кривому Розі судитимуть двох підлітків віком 15 та 16 років, яких обвинувачують у підпалах автомобілів на замовлення представників Росії. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
За даними слідства, підлітки діяли за вказівками осіб із РФ та заздалегідь готувалися до підпалів. Для цього вони придбали легкозаймисту рідину, якою обливали транспортні засоби, а потім підпалювали їх.
Перший випадок стався 6 вересня близько 21:15 у Довгинцівському районі Кривого Рогу. До поліції надійшло повідомлення про загоряння вантажного автомобіля Opel. На місце прибули правоохоронці та рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу.
Наступного дня, 7 вересня, близько 21:00 загорівся ще один вантажний автомобіль — Volkswagen. Цього разу пожежа сталася у Металургійному районі міста.
Унаслідок підпалів в обох автомобілях пошкоджені лобове скло, капот та підкапотний простір.
Під час слідчих дій поліцейські вилучили пластикову пляшку з легкозаймистою рідиною, особисті речі підлітків та мобільні телефони. На останніх виявили відеозаписи підпалів автомобілів.
Правоохоронці оперативно встановили причетних до злочинів. Одного з підлітків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо іншого проводили слідчі та процесуальні дії.
Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наразі обвинувальний акт щодо обох підлітків скерували до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.