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03 листопада 2026, 22:27

Росія атакувала енергетику України понад 20 разів за добу: де найскладніша ситуація

03 листопада 2026, 22:27
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Фото: ДТЕК
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За останню добу Росія завдала понад 20 ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаками опинилися як об’єкти генерації електроенергії, так і підстанції, через які електрика постачається споживачам

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.

Найбільших руйнувань зазнала енергетична інфраструктура Дніпропетровщини. Також є ураження об’єктів на Одещині та в інших регіонах.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві. Через масштабні пошкодження енергетичного обладнання в столиці тривають екстрені відключення електроенергії. Наразі спрогнозувати графіки відключень неможливо.

Водночас по всій країні тривають відновлювальні роботи. Тисячі енергетиків працюють із ночі, намагаючись якомога швидше повернути електропостачання споживачам.

До пошкодженого обладнання фахівці повертаються щойно це дозволяє безпекова ситуація та припиняються повітряні тривоги.

Нагадаємо, що росіяни атакували село Хотів Обухівського району Київської області. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватний будинок загинула 14-річна дитина.

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