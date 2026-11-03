Прикордонники показали, як дрони дістають росіян "з-під землі"

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу підрозділу "Химера" на Північно-Слобожанському напрямку. Захисники завдали удари по укриттях росіян. Зокрема, ворог не сховався навіть у підземних укриттях.

""Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею", — звучить у навушниках операторів наших дронів у мить, коли залізні пташки вирушають на бойове завдання", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.