Петропавлівська Борщагівка як симптом: Україні потрібні реальні реформи

Поки держава не почне реальні реформи у сфері мобілізації та військової юстиції, такі скандали будуть продовжуватись

Поки держава не почне реальні реформи у сфері мобілізації та військової юстиції, такі скандали будуть продовжуватись

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1. Російське видання "Страна" розповсюдило дезінформацію, ніби у будинку була "неофіційна тюрма" підрозділу НГУ "Хартія". У всіх людей на відео відкриті обличчя, у всіх на руках документи, тому важливо відмітити, що жоден військовослужбовець 2-го корпусу НГУ "Хартія" до даних подій непричетний. Цей вкид в чергове вказує на прямий зв'язок "Страни" з російськими спецслужбами і ведення інформаційної війни проти України.

2. Повну відповідальність мають нести командири цих військовослужбовців, обставини мають бути озвучені максимально швидко, і публічно. Визначити, що там було у будинку, чи порушувались там права військовослужбовців, хто саме це робив, якщо так було – мають публічно керівники правоохоронних органів, під контролем народних депутатів та українських журналістів. Поява на місці подій непричетних до цієї ситуації – командувача Нацгвардії О.Півненка та голови Офісу Президента К.Буданова, може сприяти хіба що збільшенню резонансу, а не вирішенню ситуації.

3. Скандали такого роду – наслідок двох глобальних проблем, від яких ухиляється наша влада: по-перше, у нас відсутня будь-яка системна робота держави у сфері мобілізації, щодо довіри до служби та щодо відповідальності командирів за долю людини з самого моменту зарахування людини на службу, з першого кроку у ТЦК. По-друге - відсутність дієвої військової юстиції, військових судів, війскової поліції, військового слідства. Які присутні в усіх країнах НАТО, і тільки Україна, яка на словах хоче інтегруватись у НАТО, нічого не робить, щоб стандарти НАТО реалізувати у конкретні війьскові реформи навіть під час такої страшної війни.

4. Поки держава не почне реальні реформи у сфері мобілізації та військової юстиції, такі скандали будуть продовжуватись, і їх будуть продовжувати використовувати російські спецслужби та їх агентура, що буде сприяти ворогу у спробах підірвати захист України.