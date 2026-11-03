На Дніпропетровщині жінка встромила ножа у коханого: він не вижив

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався 1 листопада. У одному із сіл Покровської сільської громади знайшли мертвим чоловіка. Як з'ясувалось, напередодні його 56-річна співмешканка під час сварки взяла зі столу кухонний ніж та вдарила його в грудну клітку. Внаслідок цього чоловік загинув.

"2 листопада суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.