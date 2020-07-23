"Полтавський терорист" відпустив заручника і переховується в лісі

Правоохоронці досі не затримали зловмисника

Правоохоронці досі не затримали зловмисника

Фото: скріншот відео

Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату у Полтаві, відпустив взятого у заручники полковника поліції.

Про це повідомляє "Суспільне.Новини", передає RegioNews.

За інформацією видання, зараз "полтавський терорист" переховується у лісі Решетилівського району Полтавської області.

У Національній поліції уточнили, що зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Заручника звільнено, він неушкоджений.

Слідчі кваліфікували подію за трьома статтями Кримінального кодексу України: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, посягання на життя працівника правоохоронного органу, захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.

В поліції додали, що спецоперація по затриманню злочинця триває.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагались затримати.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції та поїхав за межі міста. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов сообщил, что терорист їде із заручником в сторону Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".