Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) учасники злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який професійно займався відмиванням коштів. Серед "інвесторів" фонду була й родина Галущенка.

"З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали "інвесторами" фонду, а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду у трьох швейцарських банках", – зазначили в НАБУ.

Слідство встановило, що під час перебування Галущенка на посаді через довірену особу ("Рокет") злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Наразі на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою і передали родині ексміністра у Швейцарії. Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних закладах, решту поклали на депозит, з якого родина отримувала додатковий дохід.

Слідство триває. У межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Як відомо, в ніч на 15 лютого колишнього міністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України.

Згодом факт затримання підтвердили у НАБУ. Водночас журналіст "УП" Михайло Ткач повідомив, що Герман Галущенко намагався виїхати за кордон як багатодітний батько.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.

