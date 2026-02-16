08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
07:32  16 лютого
На Полтавщині на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка
16 лютого 2026, 08:27

На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували

16 лютого 2026, 08:27
Фото: поліція
ДТП сталася ввечері 15 лютого між селами Петрівське та Знам’янка Прилуцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення легковика та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, усіх постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: восьмеро травмованих

Нагадаємо, ввечері 14 лютого на Хмельниччині сталася смертельна ДТП. Від отриманих травм на місці загинули водій та пасажирка однієї з автівкок.

