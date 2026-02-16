08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
На Полтавщині на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 15 лютого, в Київському районі Одеси група цивільних осіб напала на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проти військових застосували сльозогінний газ і фізичну силу

Про це повідомили у Одеському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

Під час перевірки документів та супроводу порушника військового обліку натовп чинів опір, через що військові отримали травми різного ступеня тяжкості та хімічні опіки очей. Постраждалих госпіталізували.

Також нападники пошкодили службовий автомобіль і відеообладнання.

У ТЦК заявили, що дії нападників є кримінально караними, і керівництво центру вже звернулося до правоохоронців для притягнення винних до відповідальності.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду. Інцидент трапився на Дніпровській набережній. Чоловіка витягли та таки затримали.

Читайте також: Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи

