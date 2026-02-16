08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
07:32  16 лютого
На Полтавщині на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка
16 лютого 2026, 09:09

На Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих

16 лютого 2026, 09:09
Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби росіяни обстріляли вісім населених пунктів у Харківській області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Тетянівка Шевченківської громади внаслідок атак постраждали п'ятеро людей, серед них 15-річна дитина. Зокрема, гострої стресової реакції зазнали 57-річна жінка та 61-річний чоловік. Інформація щодо стану інших постраждалих уточнюється.

В результаті обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та господарську споруду в селі Івашки.
  • У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок і два автомобілі в селі Тетянівка.
  • У Харківському районі пошкоджено складське приміщення в селі Вільхівка та приватний будинок у селищі Слатине.
  • У Лозівському районі постраждала залізнична інфраструктура та електромережі в місті Лозова.

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські військові майже 10 разів атакували Нікопольський район артилерією та FPV-дронами. Загарбники били по Нікополю і Покровській громаді. Внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

війна Харківська область атака російська армія підліток цивільні
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
