На Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих
Протягом минулої доби росіяни обстріляли вісім населених пунктів у Харківській області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, в селі Тетянівка Шевченківської громади внаслідок атак постраждали п'ятеро людей, серед них 15-річна дитина. Зокрема, гострої стресової реакції зазнали 57-річна жінка та 61-річний чоловік. Інформація щодо стану інших постраждалих уточнюється.
В результаті обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та господарську споруду в селі Івашки.
- У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок і два автомобілі в селі Тетянівка.
- У Харківському районі пошкоджено складське приміщення в селі Вільхівка та приватний будинок у селищі Слатине.
- У Лозівському районі постраждала залізнична інфраструктура та електромережі в місті Лозова.
Нагадаємо, вночі 16 лютого російські військові майже 10 разів атакували Нікопольський район артилерією та FPV-дронами. Загарбники били по Нікополю і Покровській громаді. Внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.
Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: наслідкиВсі новини »
16 лютого 2026, 08:14На Запоріжжі внаслідок російських атак поранені шестеро людей
16 лютого 2026, 07:43На Сумщині російський БпЛА влучив у житловий будинок
16 лютого 2026, 07:07
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
В Одесі вибухнув автомобіль: його відкинуло на іншу машину
16 лютого 2026, 08:56Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
16 лютого 2026, 08:37На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 08:27В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 08:21Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: наслідки
16 лютого 2026, 08:14Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов
16 лютого 2026, 08:04Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
16 лютого 2026, 07:55На Запоріжжі внаслідок російських атак поранені шестеро людей
16 лютого 2026, 07:43Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили
16 лютого 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »