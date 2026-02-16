11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 09:34

У США вбили 21-річну українку-біженку: всі подробиці трагедії

16 лютого 2026, 09:34
Читайте также на русском языке
Катерина Товмаш. Фото: Instagram Михайла Товмаша
Читайте также
на русском языке

14 лютого у штаті Північна Кароліна 21-річну українську біженку Катерину Товмаш та її 28-річного партнера застрелили у приватному будинку

Про це пише "Українська правда" із посиланням на поліцію та брата загиблої, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що підозрюваним є колишній хлопець дівчини, 25-річний Калеб Гайден Фосно. Він прибув зі штату Огайо та незаконно проник до будинку вночі. У будинку перебували молодші діти родини – дві сестри шкільного віку та шестирічний брат.

За даними слідства, Фосно розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати сестри. Потім він здійснив кілька пострілів на очах дитини, внаслідок чого загинули Катерина Товмаш та її партнер.

Після вбивства підозрюваний втік, але згодом його затримали правоохоронці. Фосно висунули обвинувачення у незаконному проникненні до житла та за двома пунктами умисного вбивства.

Катерина Товмаш родом з Біла Церква. Вона разом із родиною виїхала до США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та прожила там два роки.

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в США, була вбита у власному будинку. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка шукає притулку у Північній Кароліні, вбив чоловік", – написа брат загиблої Михайло Товмаш.

Нагадаємо, влітку 2025 року в США вбили 23-річну українку. Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві українки.

22 жовтня 2025 року 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який має тривалу кримінальну історію, висунули звинувачення в окружному суді США по Західному округу Північної Кароліни. Його звинувачують у насильстві, що стало причиною смерті. Звинувачення передбачає можливість смертної кари.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США убивство трагедія Українка Північна Кароліна біженка колишный хлопець
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58
Вбивство п'ятьох на Рівненщині: підозрюваного арештували без права застави
12 лютого 2026, 08:23
Вистрілив в обличчя: у Києві судитимуть чоловіка за вбивство дружини
10 лютого 2026, 07:44
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині подали позови проти батьків, які не евакуювали дітей
16 лютого 2026, 12:38
Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби
16 лютого 2026, 12:31
У Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці: врятовані 14 людей
16 лютого 2026, 12:18
У Києві понад 1500 будинків без тепла, частину вже не підключать до кінця сезону
16 лютого 2026, 11:55
Через російські атаки й негоду частково знеструмлена частина регіонів України
16 лютого 2026, 11:43
"Love as a story": у Хмільницькій громаді на Вінниччині молодь розповіла про справжню любов
16 лютого 2026, 11:25
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
16 лютого 2026, 11:20
На Миколаївщині через танення снігу та дощі підтоплено 17 населених пунктів
16 лютого 2026, 10:54
Коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси: СБУ затримала російську агентку
16 лютого 2026, 10:42
У Києві транспортний колапс через снігопад і слизькі дороги
16 лютого 2026, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »