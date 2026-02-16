У США вбили 21-річну українку-біженку: всі подробиці трагедії

Катерина Товмаш. Фото: Instagram Михайла Товмаша

14 лютого у штаті Північна Кароліна 21-річну українську біженку Катерину Товмаш та її 28-річного партнера застрелили у приватному будинку

Про це пише "Українська правда" із посиланням на поліцію та брата загиблої, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що підозрюваним є колишній хлопець дівчини, 25-річний Калеб Гайден Фосно. Він прибув зі штату Огайо та незаконно проник до будинку вночі. У будинку перебували молодші діти родини – дві сестри шкільного віку та шестирічний брат.

За даними слідства, Фосно розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати сестри. Потім він здійснив кілька пострілів на очах дитини, внаслідок чого загинули Катерина Товмаш та її партнер.

Після вбивства підозрюваний втік, але згодом його затримали правоохоронці. Фосно висунули обвинувачення у незаконному проникненні до житла та за двома пунктами умисного вбивства.

Катерина Товмаш родом з Біла Церква. Вона разом із родиною виїхала до США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та прожила там два роки.

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в США, була вбита у власному будинку. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка шукає притулку у Північній Кароліні, вбив чоловік", – написа брат загиблої Михайло Товмаш.

Нагадаємо, влітку 2025 року в США вбили 23-річну українку. Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві українки.

22 жовтня 2025 року 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який має тривалу кримінальну історію, висунули звинувачення в окружному суді США по Західному округу Північної Кароліни. Його звинувачують у насильстві, що стало причиною смерті. Звинувачення передбачає можливість смертної кари.