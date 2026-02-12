17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
12 лютого 2026, 20:32

Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році

12 лютого 2026, 20:32
Всі заперечують можливість проведення виборів, але всі до них готуються
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році, і сміявся над Зеленським напередодні виборів 2019 року.

У цих експертів все завжди чітко прораховано, розкладено по поличках. Вони дуже шановані, мають наукові ступені, читають лекції, заробляють непогані гроші...

Проте постійно помиляються в головному, тому що світ не живе за їхніми правилами, а люди не завжди керуються здоровим глуздом. Війна взагалі ірраціональна. І якщо хтось дуже захоче провести вибори – він їх проведе.

Ось побачите.

11 лютого 2026
