Всі заперечують можливість проведення виборів, але всі до них готуються

Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році, і сміявся над Зеленським напередодні виборів 2019 року.

У цих експертів все завжди чітко прораховано, розкладено по поличках. Вони дуже шановані, мають наукові ступені, читають лекції, заробляють непогані гроші...

Проте постійно помиляються в головному, тому що світ не живе за їхніми правилами, а люди не завжди керуються здоровим глуздом. Війна взагалі ірраціональна. І якщо хтось дуже захоче провести вибори – він їх проведе.

Ось побачите.