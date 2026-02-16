11:20  16 лютого
16 лютого 2026, 09:59

У Києві на станціях метро "Теремки" та "Чернігівська" впали частини стелі

16 лютого 2026, 09:59
Скриншот із відео
Ввечері 15 лютого на станції Теремки зафіксували локальне пошкодження підвісної стелі одного з виходів. Станція наразі працює у звичайному режимі, постраждалих немає

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

У метрополітені пояснили, що пошкодження виникло через попередні удари, які залишили дефекти конструкцій, частина з яких була прихованою і не помітною під час оглядів.

На момент інциденту проводились підготовчі роботи для часткового ремонту виходу.

Також повідомляється, що шматок стелі впав на платформу станції "Чернігівська".

Метро "Чернігівська". Фото: з Telegram-каналу "Київ оперативний"

Представник пресслужби підземки Оксана Никифорук у коментарі "Українській правді" повідомила, що на станції "Чернігівська" минулося без постраждалих.

Нагадаємо, на Полтавщині цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка. За даними слідства, загиблий – чоловік 1989 року народження. Ймовірно, він розбирав напівзруйновану будівлю і на нього обвалилася стіна.

метро Київ обстріли пошкодження стеля падіння курса підвісна стеля
