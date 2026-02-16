Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі ще одну агентку ФСБ. Зловмисниця наводила ракетно-дронові удари росіян по енергетичній інфраструктурі портового міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Головним завданням фігурантки було знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об’єктів високої напруги, що живлять обласний центр.

Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

За обіцянку "швидких підробітків" агентка об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб’єктів. Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з’ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів.

Зібрану інформацію фігурантка через месенджер передавала куратору від ФСБ. Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, "звітувала" про етапи відновлювальних робіт на об’єктах.

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, коли, повернувшись після розвідвилазки, вона саме готувала "доповідь" для куратора з РФ.

Під час обшуків у затриманої вилучили два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з ФСБ.

Зловмисниці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ГРУ, який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини.