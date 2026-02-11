Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова

Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку

Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку

Фото: Одеська міська рада

Одеса – це одне із ключових міст українського Півдня у нинішній повномасштабній російсько-українській війні. Відповідним чином і політичне життя у цьому місті, ставлення до подій цього життя є принципово важливим – нехай до війни деякі з них не мають прямого відношення.

Проте, імовірно, мають відношення до колишнього вже міського голови Геннадія Труханова. Особливо коли ці питання стосуються таких хлібних питань, як міський бюджет. Бо ж тільки лінивий не говорив минулого року, після скандального відсторонення уже не громадянина України Труханова від формального керма, що пан ексмер все одно так чи інакше буде впливати на процеси у місті – через підконтрольних йому місцевих депутатів.

І тут варто згадати події, які сталися в Одесі у середині грудня 2025 року…

Як і за що голосували у грудні

Тоді міська рада зібралася на чергову сесію, одним із ключових, та чого там – головним питанням було саме бюджетне. Було б – якби не ті скандальні зміни 2025 року, які змінили конфігурацію влади у найбільшому чорноморському місті України. Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський позбавив багаторічного мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України через наявність у нього російського паспорта. А днем пізніше створив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її керівником Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську ОВА. Ще за два тижні Труханов отримав підозру в службовій недбалості через повінь, яка забрала життя дев'ятьох людей в Одесі.

Справа в тому, що раніше, до відсторонення Труханова і запровадження міської військової адміністрації, депутати міськради ухвалювали проєкт рішення під назвою "Про бюджет Одеської міської територіальної громади [за відповідний рік]". А от після пертурбацій 2025 року і появи нового центру сили – цей документ промовисто змінив назву на "Про схвалення проєкту бюджету Одеської міської територіальної громади [на 2026 рік]".

Тобто, якщо ви ще не зрозуміли, міська рада фактично була усунута від роботи над бюджетним процесом – і відтепер лише отримувала уже готовий документ, який могла або підтримати, або… Теж підтримати, тільки через дискусії та суперечки.

Власне, саме так відбулося у грудні 2025-го. Коли депутати прямо звинуватили авторів бюджетного проєкту і у затягуванні самого процесу підготовки бюджету, і у порушенні регламенту. Втім, так чи інакше, голова Одеської МВА Сергій Лисак зумів протягнути через зал засідань міськради бюджет – але той виявився, як влучно коментували тоді одеський бюджетний процес ЗМІ, "бюджетом без бюджету".

Розвиток і відсутність порядку

Справа в тому, що сам по собі бюджет мало що значить без стратегії розвитку – у якій і закладені основні фінансові параметри. Так от, цю стратегію мали ухвалити уже в 2026 році. Для цього сесію мали зібрати на початку лютого. Мали – але не зібрали. Сесію Одеської міськради довелося переносити на кінець місяця (25 лютого), але не факт, що вона і тоді відбудеться.

Причина тут не така банальна, як здається на перший погляд. Справа в тому, що цю саму стратегію, чи, якщо хочте, бюджет розвитку депутати міської ради досі так і не отримали. До речі, у грудні одним зі звинувачень на адресу авторів бюджетного процесу (тобто на адресу міської військової адміністрації і фактично персонально Лисака) – було саме те, що комунікація між МВА та міською радою була фактично відсутня.

Наприклад, депутат Олег Етнарович тоді заявляв, що із 160 питань порядку денного вчасно, у визначені законом терміни були розіслані депутатами – лише три. Увесь інший процес відбувався нерегулярно, із порушенням регламенту – який, як сказав інший депутат Олексій Єремиця, і так не дотримувався (але підготовка до грудневої сесії побила усі можливі і неможливі рекорди).

Чому депутати відмовилися збиратися на сесію

Що ж ми бачимо зараз, у першій половині лютого? А бачимо те, що комунікації між МВА, фракціями міської ради, департаментами та управліннями мерії – як така взагалі відсутня. Тому сесію проводити не було сенсу – немає предмету для розгляду.

Точніше, він-то є, але тут вже питання виникають у депутатів. Скажімо, за інформацією одного з місцевих видань, на сесії планували розглянути питання переформатування міськвиконкому – зокрема, злиття наявних департаментів, створення нових великих структур. Скажімо, об’єднати в одну купу транспорт і усе міське господарство. Чи трансформувати культурний напрямок.

Ці потенційні зміни викликали у міської ради цілком очікуване нерозуміння. Тож на геть непідготовлений і непрорахований процес підготовки до сесії наклалася ще й ідея не дуже зрозумілих змін. Саме тому частина депутатського корпусу просто не захотіла голосувати за увесь цей, м’яко кажучи, бардак.

Тож питання, чи відбудеться перенесена на 25 лютого сесія, залишається відкритим. А міській військовій адміністрації, якщо вона вже перетягла висмикнуту з рук Труханова "ковдру" на свій бік, варто було б якось адекватніше комунікувати із місцевою владою. Бо нічого доброго ключовому місту українського Півдня у такому форматі не світить. А війна, між тим, триває, тривають обстріли Одеси – що аж ніяк не додає місту стійкості та упевненості у завтрашньому дні…