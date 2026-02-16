Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 лютого ворог атакував Україну чотирма протикорабельними ракетами Циркон, балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-31Пї, а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків, близько 40 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили дві протикорабельні ракети "Циркон" та 52 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

