На Чернігівщині ворожий безпілотник влучив у будинок: виникла пожежа
Вночі 16 лютого російські військові атакували Корюківський район області
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання російського дрона сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники ліквідували її.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 16 лютого ворог атакував Україну чотирма протикорабельними ракетами Циркон, балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-31Пї, а також 62 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 54 ворожі цілі.
