У НАБУ підтвердили затримання Галущенка під час спроби перетину кордону

В Національному антикорупційному бюро підтвердили затримання Германа Галущенка під час перетину держкордону детективи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

"Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи Мідас", – йдеться у повідомленні.

Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Також стало відомо, що Герману Галущенку після затримання оголосять про підозру.

Як повідомлялось, ексміністра енергетики Галущенка сьогодні затримали при спробі втечі з України.

Нагадаємо, восени 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.