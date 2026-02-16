11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 09:54

Наслідки російських обстрілів на Сумщині: пошкоджена інфраструктура, троє поранених

16 лютого 2026, 09:54
Фото: поліція
Минулої доби війська РФ здійснили обстріли 33 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ворожих ударів отримали поранення ти людини. Зафіксовані пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури:

  • У Сумській міській громаді поранена одна людина. Пошкоджено скління вікон у дитячій лікарні, спеціалізованому медзакладі, приватній клініці, багатоквартирному будинку.
  • У Великописарівській громаді поранена людина, пошкоджені легковик і приватні домоволодіння.
  • У Чернеччинській громаді поранена людина, пошкоджені п’ять приватних будинків і господарська споруда.
  • У Новослобідській та Попівській громадах зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури.
  • У Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Дружбівській, Буринській, Білопільській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджені житлові будинки й транспорт.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів дістали поранення шестеро людей.

війна обстріли Сумська область постраждалі наслідки
