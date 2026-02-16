11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 09:28

Окупанти обстріляли середмістя Херсона: постраждав чоловік

16 лютого 2026, 09:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські військові обстріляли середмістя Херсона касетними боєприпасами

Про це інформує RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік. Його госпіталізували.

У постраждалого діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення. Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Наразі триває дообстеження та надання йому необхідної меддопомоги.

Нагадаємо, 15 лютого на Сумщині російський БпЛА влучив у житловий будинок. Дрон спричинив часткове руйнування та пожежу.

13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
