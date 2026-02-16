Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік. Його госпіталізували.

У постраждалого діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення. Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Наразі триває дообстеження та надання йому необхідної меддопомоги.

