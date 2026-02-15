Ексміністра енергетики затримали при спробі втечі з України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишнього міністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда"

Як зазначається, в ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Уточнюється, що його було знято з потяга.

За даними видання, прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.

Нагадаємо, восени 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.