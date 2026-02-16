У Києві транспортний колапс через снігопад і слизькі дороги

Скриншот із відео

Вранці 16 лютого у Києві сильний снігопад спричинив значні затори та дорожні пригоди, що ускладнило рух транспорту в місті та на під’їздах до столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі.

Найбільші проблеми спостерігалися на основних магістралях, особливо на спусках і підйомах, зокрема на в'їзді з боку Житомира.

Основними причинами ускладнень стали дрібні ДТП та великовантажний транспорт, який не може подолати слизькі підйоми.

Очевидці повідомляють, що через складнощі з рухом кількість людей на зупинках постійно зростає. Автобуси вже не справляються з пасажиропотоком і переповнені вщент.

На тлі заторів у місті традиційно зросли ціни на таксі.

За даними КМДА, вночі дороги столиці очищали 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору", з особливою увагою до правих смуг для громадського транспорту.

Також працювали 31 бригада з 216 працівників для прибирання тротуарів, переходів та зупинок, а в парках і скверах — 755 працівників "Зеленбуду" та 67 одиниць техніки.

Роботи з повторної обробки доріг і прибирання снігу тривають.

Раніше повідомлялося, що в столиці введено обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 22:00 15 лютого через складні погодні умови.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози. Температура повітря коливатиметься залежно від регіону.