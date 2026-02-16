11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 10:23

У Києві транспортний колапс через снігопад і слизькі дороги

16 лютого 2026, 10:23
Скриншот із відео
Вранці 16 лютого у Києві сильний снігопад спричинив значні затори та дорожні пригоди, що ускладнило рух транспорту в місті та на під’їздах до столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі.

Найбільші проблеми спостерігалися на основних магістралях, особливо на спусках і підйомах, зокрема на в'їзді з боку Житомира.

Основними причинами ускладнень стали дрібні ДТП та великовантажний транспорт, який не може подолати слизькі підйоми.

Очевидці повідомляють, що через складнощі з рухом кількість людей на зупинках постійно зростає. Автобуси вже не справляються з пасажиропотоком і переповнені вщент.

На тлі заторів у місті традиційно зросли ціни на таксі.

За даними КМДА, вночі дороги столиці очищали 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору", з особливою увагою до правих смуг для громадського транспорту.

Також працювали 31 бригада з 216 працівників для прибирання тротуарів, переходів та зупинок, а в парках і скверах — 755 працівників "Зеленбуду" та 67 одиниць техніки.

Роботи з повторної обробки доріг і прибирання снігу тривають.

Раніше повідомлялося, що в столиці введено обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 22:00 15 лютого через складні погодні умови.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози. Температура повітря коливатиметься залежно від регіону.

Київ ДТП сніг ожеледь зима рух транспорту затор
У Києві на станціях метро "Теремки" та "Чернігівська" впали частини стелі
16 лютого 2026, 09:59
Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили
16 лютого 2026, 07:36
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
15 лютого 2026, 14:30
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині подали позови проти батьків, які не евакуювали дітей
16 лютого 2026, 12:38
Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби
16 лютого 2026, 12:31
У Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці: врятовані 14 людей
16 лютого 2026, 12:18
У Києві понад 1500 будинків без тепла, частину вже не підключать до кінця сезону
16 лютого 2026, 11:55
Через російські атаки й негоду частково знеструмлена частина регіонів України
16 лютого 2026, 11:43
"Love as a story": у Хмільницькій громаді на Вінниччині молодь розповіла про справжню любов
16 лютого 2026, 11:25
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
16 лютого 2026, 11:20
На Миколаївщині через танення снігу та дощі підтоплено 17 населених пунктів
16 лютого 2026, 10:54
Коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси: СБУ затримала російську агентку
16 лютого 2026, 10:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
