06 березня 2026, 17:06

Зеленський відвідав Донеччину

06 березня 2026, 17:06
фото: Офіс Президента України
Президент України був у Дружківці, за 15 км від лінії бойового зіткнення. А також – у Слов'янську та Краматорську

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний-телеграм канал Володимира Зеленського.

"Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам – усім, хто захищає нашу державу!", – заявив він.

За словами Зеленського, РФ готує новий наступ на Донеччині.

"Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні!", – додав президент.

Як повідомлялось, Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну. Американський лідер заявив, що переговори для завершення російсько-української війни тривають, але перешкодою для досягнення миру є Зеленський.

