09:58  19 грудня
Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 11:55

На Полтавщині вантажівки влетіли одна в одну

19 грудня 2025, 11:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 18 грудня близько 10-ї години на 191-му кілометрі автодороги Київ – Харків - Довжанський, неподалік міста Лубен Полтавської області. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 34-річний водій вантажівки Hyundai зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, яка стояла на проїзній частині дороги через несправність. Внаслідок ДТП водій отримав травми. Його госпіталізували до реанімації.

"Слідчим підрозділом поліції Лубенщини розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Львівщині мінівен зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії водій мінівена зазнав важких травм і був госпіталізований до реанімації, де згодом помер.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
