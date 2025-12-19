На Полтавщині вантажівки влетіли одна в одну

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 34-річний водій вантажівки Hyundai зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum, яка стояла на проїзній частині дороги через несправність. Внаслідок ДТП водій отримав травми. Його госпіталізували до реанімації.

"Слідчим підрозділом поліції Лубенщини розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Львівщині мінівен зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії водій мінівена зазнав важких травм і був госпіталізований до реанімації, де згодом помер.