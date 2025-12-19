Траса Житомир – Київ заблокована: люди вимагають компенсацію за пошкоджені будинки
У п'ятницю, 19 грудня, мешканці села Березина на Житомирщині перекрили трасу міжнародного значення М-06 Київ–Чоп
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали, передає RegioNews.
Люди тримають у руках плакати: "Руїни є – грошей немає", "Почуйте нас", "Обіцянки були, компенсації немає".
Кожні 10 хвилин протестувальники пропускають транспорт для проїзду. Тим часом на трасі водії вже починають конфліктувати з учасниками акції.
Нагадаємо, на початку липня поблизу села Березина на Житомирщині сталися вибухи на складах промислових підприємств. Внаслідок інциденту обидва підприємства повністю знищені.
У Глибочицькій громаді вибухи завдали значних руйнувань: знищено фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотеку, клуб, а також пошкоджено дитсадки, гімназії та Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Буханчука.
Повідомлялося про двох загиблих і 24 постраждалих, серед них – четверо дітей.