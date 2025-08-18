17:29  18 серпня
Суд арештував майно колишнього віцепрем'єр-міністра Чернишова

фото: rbc.ua
ВАКС наклав арешт на майно Олесія Чернишова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Слово і діло".

Як зазначається, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова та його дружини Світлани у межах справи про зловживання та одержання неправомірної вигоди.

Раніше суд арештував наступне майно подружжя Чернишова: квартиру в Києві загальною площею 208,7 квадратних метри; гроші Чернишова на рахунках у ПриватБанку (2,83 млн грн, 1646 євро), ОТП Банку (992 доларів, 82 тисяч грн, 46274 швейцарських франків), Ощадбанку (майже 5 млн грн), Сенс Банку (15624 грн), австрійського банку Erste bank (101 тисяча євро), 9625 державних облігацій; гроші дружини Чернишова на рахунках в ПриватБанку (3320 доларів, 2,5 млн грн), ОТП Банку (46856 грн), Erste bank (3455 євро); квартиру в Києві площею 41,9 кв. м; автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску; 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "АМ ПРОПЕРТІ ГРУП"; цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті ТОВ "АМ ПРОПЕРТІ ГРУП" у ТОВ "Фондова компанія "ДАЛІЗ-ФІНАНС"; цінні папери, які належать ТОВ "АМ ПРОПЕРТІ ГРУП".

Нагадаємо, у Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині.

У червні на той чаc ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

При цьому сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

