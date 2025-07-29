У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

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Журналісти з’ясували, що об'єднує підозрюваного НАБУ Олексія Чернишова з елітними маєтками у Козині, що на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bihus.Info.

Йдеться про майже 8 гектарів на березі річки Козинки. Офіційно ця ділянка перебуває на балансі компанії "Блум девелопмент”. Чернишов вважається одним із співвласників цієї фірми. Власне лише після його приєднання до компанії на ділянці в Козині стартувало масштабне будівництво. Згодом частку майбутнього міністра записали на його дружину.

На думку журналістів-розслідувачів, вихід Чернишових з компанії, на землі якої ведеться будівництво в Козині – суто формальний, а сам проект контролюють довірені особи.

Наразі на ділянці в Козині вже збудували 4 окремих велетенських маєтки. За документами площа кожного з них сягає близько тисячі квадратних метрів.

Про те, як Чернишов і його дружина "вийшли" з проєкту на мільйони доларів, і чому цей вихід виглядає фіктивним – дивіться у новому розслідуванні Марії Землянської:

Корупційний скандал довкола міністра: що відомо

У червні на той ча ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

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