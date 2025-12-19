08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 09:26

Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн

19 грудня 2025, 09:26
Правоохоронці Києва виявили черговий провокативний відеоконтент, у якому чоловік, одягнувшись у поліцейський однострій, імітував поведінку правоохоронців, зухвало поводився та використовував нецензурну лексику

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Відео поширювалося на одній із соціальних платформ і викликало суспільний резонанс.

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що сторінка належить 36-річному киянину, який не має жодного відношення до служби в Національній поліції України та використовує акаунт для надання послуг з ремонту електронних гаджетів.

Правопорушник пояснив, що створював відео заради вподобань, не усвідомлюючи можливих наслідків.

За фактом незаконного використання ознак належності до Національної поліції на чоловіка складено адміністративний протокол. Він передбачає штраф до 34 000 гривень.

Поліція Києва наголошує, що використання поліцейського однострою, символіки або імітація службової діяльності особами, які не є працівниками поліції, є протиправними і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, з початку року в Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності більше десяти блогерів, які знімали провокаційний контент у соцмережах, використовуючи поліцейську форму.

