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20 червня 2025, 11:35

УП: віцепрем'єр-міністр Чернишов на тлі скандалу не збирається добровільно повертатися в Україну

20 червня 2025, 11:35
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фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
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Очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу не збирається добровільно повертатися в Україну. Публічно він вдає, що жодних проблем із законом у нього немає

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов", передає RegioNews.

У грудні 2024 року Офіс президента вигадав абсолютно нове відомство – Міністерство національної єдності України –, яке й очолив Олексій Чернишов.

За даними співрозмовників журналістів у політичних колах, протягом перших тижнів після призначення Чернишов не розумів, чим має займатись у новому міністерстві, окрім зустрічей з українськими біженцями.

Наразі, за словами джерел УП серед політиків, Чернишов на тлі корупційної справи викликає в Зеленського роздратування. Адже сам факт, що ця справа може публічно "вдарити" безпосередньо по президентському оточенню, не дозволяє владі просто "вмити руки" й відпустити ситуацію.

"Адже настільки високопосадову особу в команді Зеленського ще не "підозрили". І наразі докладається чимало зусиль, щоб цього й не сталося", – зазначають журналісти.

Ймовірно, саме тому довкола справи Чернишова останній тиждень і відбувається те, що з кожним новим днем дедалі більше починає нагадувати шоу.

Так, довкола Чернишова починає "горіти земля" переважно в Україні, поки сам віцепрем'єр продовжує перебувати за кордоном. Публічно він вдає, що жодних проблем із законом у нього немає.

Деякі депутати іронізують, що Чернишов перетворився на "вимушено переміщену особу" – одну з тих, якими мав би опікуватися відповідно до своїх посадових обов'язків.

"Або, як наголошують інші його колеги: міністр, який мав би забезпечити добровільне повернення українців в Україну, сам, схоже, добровільно повертатися не збирається. Принаймні поки що", – додали в УП.

Наразі невідомо, чи був Олексій Чернишов попереджений про можливі проблеми із законом через витік інформації – і саме тому поїхав у закордонне відрядження, чи все ж це був звичайний робочий виїзд.

Нагадаємо, сам Олексій Чернишов наразі перебуває у закордонному відрядженні і досі не повернувся до України. Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури. Саме він може вивести справи, які стосуються людей Чернишова та в майбутньому можуть стосуватися і самого міністра з компетенції НАБУ і САП та скерувати її до СБУ, де справа може "загубитися".

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