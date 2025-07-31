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31 липня 2025, 13:15

Чернишов влаштував у "Нафтогаз" охорону і домашній персонал — ЗМІ

31 липня 2025, 13:15
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фото: з відкритих джерел
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НАБУ розслідує можливі зловживання під час оформлення на посади охорони та домашнього персоналу ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова в НАК "Нафтогаз України"

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, ці посади передбачали зарплату не менше 300 тисяч гривень на місяць, а також надавали бронювання від мобілізації.

Зазначається, що це "працевлаштування" згадувалося в ухвалі суду, в рамках якої в червні в Чернишова відбулися обшуки. Проте через ухвалення закону, що ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ змушене було призупинити розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині.

Корупційний скандал довкола міністра: що відомо

У червні на той ча ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

За даними ЗМІ, на українському кордоні міністра зустрічали співробітники СБУ, які разом з іншими силовиками гарантували, що Чернишова не затримають детективи НАБУ та прокурори САП.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

Через два тижні після цього посадовця звільнили, а Міністерство єдності було ліквідоване під час зміни уряду.

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НАБУ розслідування корупція скандал Олексій Чернишов охорона Нафтогаз службове становище
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