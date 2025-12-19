13:36  19 грудня
РФ знову атакувала міст на Одещині
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 13:55

Хотів купити електростанцію: на Буковині чоловік замість захисту від блекаутів "подарував" аферистам гроші

19 грудня 2025, 13:55
Фото: Нацполіція
Житель Чернівецької області став жертвою аферистів. Це сталось, коли він хотів купити електростанцію

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

48-річний житель Буковини звернувся до правоохоронців. Він розповів, що знайшов у інтернеті оголошення про продаж електростанції. Він хотів купити техніку, і переказав продавцю 20 тисяч гривень передплати. Згодом він не отримав ані гроші назад, ані товар.

"Відомості про вказаний факт шахрайства поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".

аферист поліція Чернівецька область
