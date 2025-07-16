фотоколаж: Радіо Свобода

Група компаній DIM завершила службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді, яка внесла заставу за віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова

Про це повідомила "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У компанії заявили, що не брали участі у внесенні застави і не були поінформовані про такі дії з боку співробітниці.

Сама Дарія Бедя відмовилась пояснювати свої мотиви, попри те що її вчинок, за оцінкою DIM, суперечив корпоративній етиці та завдав шкоди репутації компанії.

"З огляду на вищевикладене, група компаній DIM наразі не розглядає відновлення співпраці з Дарією Бедя", — зазначили у пресслужбі.

Як відомо, інвестор української девелоперської групи DIM Максим Кріппа ініціював службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Бедя, яка внесла частину заставу за Олексія Чернишова.

Нагадаємо, заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що 2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання прокурорів про відсторонення Олексія Чернишова від займаної посади.

Корупційний скандал довкола міністра: що відомо

Віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.