НАБУ провело обшуки в СБУ
НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за "зливи"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.
За даними видання, 21 серпня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офіцерів Служби безпеки України, які, згідно з постановою ВАКС, могли отримати понад 4 мільйони гривень за надання службової інформації Богдану Якимцю, пов'язаному із олігархом Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора провели низку обшуків у співробітників НАБУ в різних регіонах.
Як повідомлялось, у НАБУ заявили, що серед нардепів, які підтримали скандальний закон №12414, є ті, що мають статус підозрюваних. Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос.
Співробітника НАБУ і його батька викрили у незаконних оборудках з РФ: нові деталі у справіВсі новини »
22 серпня 2025, 10:35СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 15:59Операція "Павутина": СБУ створило фейкову логістичну компанію в Челябінську
12 серпня 2025, 22:55
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
22 серпня 2025, 22:40У Києві знову обмежать рух
22 серпня 2025, 22:11Росіяни завдали ударів по Краматорську
22 серпня 2025, 21:27У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями
22 серпня 2025, 21:20На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі
22 серпня 2025, 20:50Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування
22 серпня 2025, 20:37ДТП на Житомирщині: постраждало 9 людей, серед них діти
22 серпня 2025, 20:32На Волині чоловіка, який бив дружину, взяли під варту
22 серпня 2025, 20:15Ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави
22 серпня 2025, 20:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »