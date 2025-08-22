НАБУ провело обшуки в СБУ

фото: УП

НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за "зливи"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

За даними видання, 21 серпня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офіцерів Служби безпеки України, які, згідно з постановою ВАКС, могли отримати понад 4 мільйони гривень за надання службової інформації Богдану Якимцю, пов'язаному із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора провели низку обшуків у співробітників НАБУ в різних регіонах.

Як повідомлялось, у НАБУ заявили, що серед нардепів, які підтримали скандальний закон №12414, є ті, що мають статус підозрюваних. Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос.