У першу чергу в оборонній сфері. Про це сказав детектив НАБУ Магамедрасулов

Я скажу те, що не скаже НАБУ: це махінації на дронах, це масштабне розкрадання західної допомоги, це мільярди доларів, поцуплених можновладцями.

Зібрано достатньо доказів, тому і пішов Єрмак - це була частина угоди. Тому від Зеленського вимагають вибори – це теж частина угоди. Тому Україну примушують до миру – бо якщо ти на гачку, з тобою можуть робити що завгодно.

Шкода буде, якщо все так і закінчиться угодами. Не буде нових плівок НАБУ, не буде підозр, не буде затримань топ-корупціонерів.

Жадібне зло не буде покарано, і країна вкотре не отримає щеплення від божевільної ідіократії, яка продукує безжальну мафію.

Для нас, для моїх товаришів по "підрозділу Касьянова", для мене особисто, для моєї родини це буде означати подальше знищення.

Країна на вимогу західних партнерів отримає "стабільність", якою так дорожать німецькі бюргери і французькі винороби, на задньому дворі якої непомітно стратять свідків і викривачів злочинів мафії.

Пройшло вже 78 днів з моменту ліквідації "підрозділу Касьянова". Жоден безпілотник з тих пір не турбував москву. Влада виконала вимогу путіна.

Fire Point продовжує свою рекламну кампанію, і хоча "фламінго" не літають, проте справно заполонять сторінки ведучих ЗМІ.

Голова Держприкордонслужби генерал Дейнеко продовжує займатися своїм особистим збагаченням, посилює терор проти свідків, готує кримінальні справи і не зупиниться перед фізичною ліквідацією – на війні це зробити легко.

Десятки моїх заяв, звернень в ДБР, СБУ, Генпрокуратуру, МВС, МО, НАЗК, Верховну Раду, РНБО і навіть до самого президента так і залишилися без відповіді.

Або я отримую стандартні відписки з МВС, куди потрапляють деякі з моїх звернень, що, мов, МВС керується законом, а за законом вони такі запити не розглядають. І відправляють далі... до Дейнекі.

Це кругова порука. Я не можу змусити їх відкрити кримінальну справу, маючи всі докази злодіянь Дейнеки на руках.

Це – треш. Ми знаходимося в руках садиста, котрий використовує владу для приниження, терору, використовує свою службу Внутрішньої безпеки, свої звʼязки з ДБР і Генпрокуратурою для фабрикування справ.

Нагадаю, що навіть на засідання ТСК Верховної Ради він заступника генпрокурора з собою привів.

В нас немає таких звʼязків, ми не члени мафії, нас вони не чують, і не хочуть чути. Ми прокурорів за собою не водимо.

Суспільство спить.

Журналісти і активісти чекають на інформаційний привід - затримання, підозра, або вбивство. І ось тоді вони щось скажуть, і, можливо, навіть напишуть чудовий некролог.

Проте, дорогі мої, мене така перспектива не влаштовує. Нам треба працювати. Адже москву вже давно ніхто не бомбить. А Дейнека повинен сидіти у в'язниці.