19 грудня 2025, 08:25

На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет

19 грудня 2025, 08:25
Фото: Національна поліція
У місті Трускавець Львівської області офіцерка поліції виявила у школяра пневматичну зброю, яку той приніс до навчального закладу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зброю знайшла лейтенант поліції Вікторія Богун – інспектор сектору Служби освітньої безпеки Дрогобицького районного відділу поліції.

Як з'ясувалося, десятикласник приніс пістолет до школи, щоби похизуватися ним перед однокласниками. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Підлітка опитали в присутності матері. Він пояснив, що взяв пістолет із сейфа вдома без дозволу та приніс його до навчального закладу.

Правоохоронці вилучили пневматичний пістолет.

На матір неповнолітнього складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи скеровано на розгляд суду.

Нагадаємо, у Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовували. За меддопомогою звернувся й інший чоловік.

