Фото: Національна поліція України

Слідчі Національної поліції завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт у справі щодо масштабного розкрадання коштів Міністерства оборони

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Йдеться про суму понад 1,34 мільярда гривень, які були виділені на закупівлю боєприпасів.

За даними слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю, його заступник та громадянин України, що входив до наглядової ради підприємства, зареєстрованого у Словаччині, організували схему привласнення державних коштів.

У жовтні 2022 року вони уклали контракт із Міноборони на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Міністерство перерахувало передоплату, однак продукцію так і не отримало. Натомість гроші були переведені на інші рахунки.

Підозрювані – колишні посадовці та бізнесмени

У ході слідчих дій підозри оголошено п'ятьом особам: двом колишнім посадовцям Міністерства оборони, двом представникам товариства та ще одному учаснику, який представляв іноземну компанію. Судом накладено арешт на понад 818 мільйонів гривень.

Наразі провадження передане на розгляд суду. Там вирішуватиметься питання відповідальності обвинувачених та можливого відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі правоохоронці викрили посадовця, якого підозрюють у розтраті значних сум із бюджету. За даними слідства, чиновник міг бути причетний до масштабної фінансової схеми.