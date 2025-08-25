11:59  25 серпня
25 серпня 2025, 18:42

Група осіб заволоділа понад 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів

25 серпня 2025, 18:42
Читайте также
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Слідчі Національної поліції завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт у справі щодо масштабного розкрадання коштів Міністерства оборони

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Йдеться про суму понад 1,34 мільярда гривень, які були виділені на закупівлю боєприпасів.

За даними слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю, його заступник та громадянин України, що входив до наглядової ради підприємства, зареєстрованого у Словаччині, організували схему привласнення державних коштів.

У жовтні 2022 року вони уклали контракт із Міноборони на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Міністерство перерахувало передоплату, однак продукцію так і не отримало. Натомість гроші були переведені на інші рахунки.

Підозрювані – колишні посадовці та бізнесмени

У ході слідчих дій підозри оголошено п'ятьом особам: двом колишнім посадовцям Міністерства оборони, двом представникам товариства та ще одному учаснику, який представляв іноземну компанію. Судом накладено арешт на понад 818 мільйонів гривень.

Наразі провадження передане на розгляд суду. Там вирішуватиметься питання відповідальності обвинувачених та можливого відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі правоохоронці викрили посадовця, якого підозрюють у розтраті значних сум із бюджету. За даними слідства, чиновник міг бути причетний до масштабної фінансової схеми.

Міноборони розкрадання коштів Боєприпаси обвинувальний акт суд арешт
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону
25 серпня 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
25 серпня 2025, 18:59
Киянин розробив ухилянту план втечі за 8 тисяч доларів
25 серпня 2025, 18:56
У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку
25 серпня 2025, 18:51
