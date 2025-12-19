Робота в СБУ за 7 тисяч доларів: у Кривому Розі судили ділка, який торгував посадами

Ілюстративне фото

У Кривому Розі судили чоловіка, який за гроші обіцяв посади в правоохоронних органах. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У листопаді минулого року чоловік познайомився із жінкою, якій він запропонував вплинути на СБУ, щоб її взяли туди на роботу. "Послугу" він оцінив у 7 тисяч доларів. У лютому 2025 році він вирішив "зробити знижку", запропонувавши посаду вже за 4 тисячі доларів. Затримали його в березні під час отримання грошей.

На суді чоловік визнав провину. На його користь зіграло те, що він раніше не мав проблем із законом, і за місцем мешкання характеризується позитивно має грамоти, подяки та відзнаки. Тому суд вирішив, що йому буде достатньо мінімального покарання у вигляді 34 тисячі гривень штрафу.

Нагадаємо, навесні поточного року в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів виготовляв документи про інвалідність. Правопорушника поліцейські затримали під час отримання хабаря.