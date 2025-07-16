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16 липня 2025, 15:17

Рада відправила уряд Шмигаля у відставку

16 липня 2025, 15:17
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фото: Telegram/Залізний нардеп
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Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Дениса Шмигаля. Відповідне рішення підтримали 261 народний депутат

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Перед голосуванням Шмигаль виголосив промову, у якій подякував парламенту, уряду та іншим гілкам влади за плідну співпрацю протягом багатьох років.

Після голосування всі міністри набули статусу тимчасово виконуючих обов'язки (т.в.о.), що означає обмеження їхніх повноважень: вони не можуть ухвалювати кадрові рішення або змінювати структуру міністерств.

Очікується, що завтра, 17 липня, парламент призначить нового прем’єр-міністра, після чого той внесе подання на новий склад Кабінету міністрів.

Водночас кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ, згідно з Конституцією, подає Президент України.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив оновлену версію майбутніх кадрових змін в уряді. Відомо, що новим прем'єром стане Юлія Свириденко. Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони.

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