Рада відправила уряд Шмигаля у відставку
Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Дениса Шмигаля. Відповідне рішення підтримали 261 народний депутат
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Перед голосуванням Шмигаль виголосив промову, у якій подякував парламенту, уряду та іншим гілкам влади за плідну співпрацю протягом багатьох років.
Після голосування всі міністри набули статусу тимчасово виконуючих обов'язки (т.в.о.), що означає обмеження їхніх повноважень: вони не можуть ухвалювати кадрові рішення або змінювати структуру міністерств.
Очікується, що завтра, 17 липня, парламент призначить нового прем’єр-міністра, після чого той внесе подання на новий склад Кабінету міністрів.
Водночас кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ, згідно з Конституцією, подає Президент України.
Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив оновлену версію майбутніх кадрових змін в уряді. Відомо, що новим прем'єром стане Юлія Свириденко. Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони.
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