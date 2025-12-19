08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
02:30  19 грудня
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
01:30  19 грудня
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital
19 грудня 2025, 10:25

Гроші для України в ЄС знайшли, але осад залишився

19 грудня 2025, 10:25
Читайте також на російській мові
ЄС не може допускати таку слабкість, коли через тиск Росії (погрози), чи Трампа (все разом) не здатен ухвалити рішення
ЄС не може допускати таку слабкість, коли через тиск Росії (погрози), чи Трампа (все разом) не здатен ухвалити рішення
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через вплив зовнішніх гравців, Росії і США, ЄС не зміг пухвалити рішення в своїх інтересах і вимушений був застосувати план Б, залучення коштів через запозичення самого ЄС. А гроші Росії лишились замороженними
ЄС може це собі дозволити в фінансовому плані.

Але ЄС не може допускати таку слабкість, коли через тиск Росії (погрози), чи Трампа (все разом) не здатен ухвалити рішення. Тим більше, що це було не ввічливе прохання друзів, а тиск ворогів.

Це виклик самому ЄС. І, ми можемо сподіватись, що цей дзвін добре почули в Берліні, Парижі і інших столицях. А то знов все доведеться виправляти українцям, коли ми нарешті долучимось до ЄС….

Тим більше, що нам би дуже хотілось, щоб ЄС існував у той момент, коли ми дійдемо до етапу вступу. А то дуже обідно буде…

Проте є і плюс. Сума в умовні 300 млрд російських грошей лишається цілою і на неї Україна досі може претендувати. Повністю. Хоча там, звісно, Трамп може захотіти свою долю.

І, звісно, великий плюс що макроекономічна стабільність в Украіні гарантована ще на 2 роки великої війни. Це не означає, що війна має тривати два роки. Вона може тривати менше, може тривати довше. Але у Росії точно не буде тепер іллюзії, що українська економіка не витримає. І може це дасть додатковий стимул на певному етапі Путіну вести перемовини по справжньому.

