РФ знову атакувала міст на Одещині
Росіяни знову атакувала міст в селі Маяки Одеської області, який розташований на автодорога М-15 Одеса-Рені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.
"Прильот по мосту. Схоже рух по ньому не скоро відновлять", – написали в одному із Телеграм-каналів.
Як повідомлялось, 18 грудня росіяни атакували безпілотником міст у Маяках на трасі Одеса-Рені. Внаслідок ворожого удару загинула 40-річна жінка.
