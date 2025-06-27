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Віцепрем'єр Чернишов отримав свій запобіжний захід. При цьому він заявив, що не збирається подавати у відставку

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід віцепрем’єру Олексію Чернишову. Це 120 мільйонів гривень застави. Також йому заборонено виїжджати за кордон. Крім того, Чернишов тепер повинен з'являтися на виклики слідства.

Прокуратура наполягала саме на такій заставі, оскільки, на їхню думку, віцепрем'єр може впливати на слідство завдяки високій посаді та зв’язкам. При цьому адвокати вважають, що підозра є необґрунтованою, а рахунки їхнього підзахисного зараз арештовані.

Також, як повідомляли ЗМІ, на думку прокурора, Чернишов продовжив собі відрядження із 14 до 21 червня для того, щоб прийняти рішення, чи повертатися йому в Україну.

Сам Чернишов уже встиг прокоментувати рішення суду. За його словами, 120 мільйонів гривень застави для нього є великою сумою, оскільки його рахунки заморожені. Однак він додав, що буде вирішувати це і шукати можливості. При цьому він наголосив, що у відставку подавати не планує.

Нагадаємо, раніше міністр національної єдності Чернишов був за кордоном у відрядженні. У цей період правоохоронці оголосили про підозру деяким колишнім топчиновникам з його оточення на тлі корупційного скандалу. Йшлося про корупційну схему з нерухомістю, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов нібито не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся, особисто відвідав НАБУ та отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Згодом у ЗМІ з'являлась інформація, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.