19 грудня 2025, 11:56

НАБУ прийшло з обшуками до мера Луцька Поліщука

19 грудня 2025, 11:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Працівники НАБУ провели обшуки у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Про обшуки у себе міський голова повідомив у коментарі "Волинським Новинам". За словами Поліщука, жодних речей чи документів у нього не вилучали, а процесуального статусу він не має.

"Працівники НАБУ поводили себе коректно і професійно, зауважень до їхньої роботи немає", – зазначив Ігор Поліщук.

Причини проведення слідчих дій наразі не розголошуються.

Довідка: Ігор Ігорович Поліщук (1 липня 1988 року, Луцьк) – міський голова Луцька. Він здобув перемогу на виборах 2020 року, набравши понад половину голосів виборців.

Поліщук має вищу юридичну освіту – закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

До обрання мером працював у юридичній сфері та був депутатом Луцької міської ради попередніх скликань.

Поліщук представляє політичну партію "За майбутнє".

Нагадаємо, нещодавно НАБУ проводило обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях податкової служби. У ДПС підтвердили, що детективи здійснювали слідчі дії, зокрема в управліннях служби у Хмельницькій та Миколаївській областях.

